Kroonprins Haakon bedankt Duitsland voor succes Noorse literatuur

De Noorse kroonprins Haakon heeft op een literatuurevenement in München zijn dankbaarheid uitgesproken voor de Duitse literatuur. Volgens Haakon heeft de Noorse literatuur veel te danken aan de Duitse literaire wereld. “Historisch gezien is Duitsland voor Noorwegen een toegangsweg geweest naar de wereldwijde literatuur”, aldus de kroonprins.

“Duitsland is een literaire superkracht”, vertelde Haakon. “Auteurs als Goethe, Chiller en Thomas Mann hebben de harten, geesten en levens geraakt van miljoenen mensen. Net als hedendaagse auteurs zoals Herta Müller en Jenny Erpenbeck.”

Volgens Haakon is het succes van veel Noorse schrijvers te danken aan Duitsland. “Dit geldt voor Ibsen, Bjørnson, Hamsun en Undset. Tegenwoordig is dit het geval voor schrijvers als Jostein Gaarder en – onze nieuwe Nobelprijswinnares – Jon Fosse. Het succes van deze schrijvers in Duitsland was essentieel om van hen internationale literaire sterren te maken.” Haakon bedankte iedereen die een rol speelt bij de uitwisseling van Noorse en Duitse literatuur.

De kroonprins liet weten erg genoten te hebben van het evenement en uit te kijken naar toekomstige evenementen zoals de Leipziger Buchmesse in 2025. Na zijn bezoek aan München reist hij door naar Hamburg en daarna naar Berlijn, waar kroonprinses Mette-Marit zich bij hem zal voegen. Haakon brengt een driedaags bezoek aan Duitsland. Dinsdag is de tweede dag van zijn bezoek.