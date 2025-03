Kroonprins Haakon bezoekt dochter op militaire basis

Kroonprins Haakon van Noorwegen bezoekt begin april de militaire basis waar zijn dochter Ingrid Alexandra sinds vorig jaar gelegerd is. Aanleiding is het einde van de diensttijd van de prinses, meldt de Noorse omroep NRK.

Ingrid-Alexandra maakt sinds vorig jaar januari deel uit van een geniebataljon en zit in een kazerne in Skjold, in het noorden van Noorwegen. Aanvankelijk zou ze een jaar dienen in het leger, maar ze plakte er nog drie maanden aan vast om een technische opleiding af te ronden. Ze werd onder meer getraind in de positie als schutter op een CV90-pantservoertuig.

Het is nog niet bekend op welke datum de toekomstige troonopvolger officieel afzwaait. Ook heeft het hof nog geen mededelingen gedaan over wat de 21-jarige Ingrid-Alexandra na haar diensttijd gaat doen.