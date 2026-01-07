Kroonprins Haakon bezoekt jaarconferentie NHO in Lillestrøm

Kroonprins Haakon heeft woensdag een bezoek gebracht aan de jaarconferentie van de Noorse werkgeversorganisatie NHO in het Nova Spectrum in Lillestrøm. Dat deelde het Noorse hof op Instagram.

De conferentie is een belangrijke ontmoetingsplek voor het Noorse bedrijfsleven, de politiek en maatschappelijke organisaties, schrijft het Noorse hof. Dit jaar staan thema’s als innovatie, geopolitiek en veiligheid centraal. Op het podium sprak onder anderen de directeur van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala.

De kroonprins bezocht de conferentie vorig jaar ook. Toen was hij samen met zijn echtgenote, kroonprinses Mette-Marit.