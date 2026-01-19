Kroonprins Haakon bezoekt Noorse scheepvaartbedrijven

Kroonprins Haakon heeft maandagmiddag de Noorse rederijen Odfjell en Grieg in Bergen bezocht. Het Noorse hof blikt op Instagram terug met een aantal foto’s, waarop te zien is dat hij met medewerkers van de bedrijven spreekt.

De Noorse troonopvolger ging met de werknemers in gesprek over thema’s als innovatie en duurzame industrie. Ook hoorde Haakon meer over de internationale samenwerking met Aziatische landen, met de nadruk op Japan.

Eerder deze maand maakte het Noorse hof bekend dat de kroonprins in juni een aantal dagen naar Japan gaat. Omdat de reis momenteel nog wordt voorbereid, is er nog niets bekendgemaakt over de inhoud van het programma.