Kroonprins Haakon bezorgd over gezondheid moeder

Het gaat weer beter met de gezondheid van de Noorse koningin Sonja. Haar zoon kroonprins Haakon zegt dat er geen sprake is van “iets ernstigs” maar hij is toch bezorgd, vertelde hij dinsdag aan Noorse media aan het begin van zijn driedaagse bezoek aan Polen.

“Het gaat nu wat beter met haar, maar ik vind het natuurlijk niet prettig als zoiets gebeurt”, zei Haakon een dag nadat zijn moeder met spoed was opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo vanwege ademhalingsmoeilijkheden. Dinsdag werd de koningin weer ontslagen, maar de kroonprins vindt dat er toch reden is tot bezorgdheid.

“Ik denk dat er wel reden is tot bezorgdheid als men ervoor kiest om haar met een helikopter naar het Rikshospitalet te vliegen. Maar ze heeft daar zeer goede behandeling gekregen, en ze zijn ongelooflijk bekwaam”, aldus Haakon. “Gelukkig tonen geen van de uitgevoerde tests iets ernstigs aan.”

De 87-jarige Sonja werd per helikopter vanuit de bergen in het Noorse Sikkilsdalen naar Oslo gevlogen. Het koningspaar bracht daar de paasvakantie door. De echtgenote van koning Harald moet voorlopig rust nemen. Ze zou donderdag twee bezoeken afleggen in Oslo, maar die gaan niet door.