Kroonprins Haakon gaat aan boord van Amerikaans vliegdekschip

Kroonprins Haakon van Noorwegen is vrijdag aan boord gegaan van het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford. Het schip ligt in Oslo voor anker.

De Amerikaanse marine brengt een vlootbezoek aan Noorwegen en had Haakon uitgenodigd voor een bezoek. De kroonprins, die zelf in de marine heeft gediend, ging op de uitnodiging in en had voor de gelegenheid zijn uniform aangetrokken.

Op het schip sprak Haakon met bemanningsleden. Ook kreeg hij een uitgebreide rondleiding.