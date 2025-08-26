Kroonprins Haakon gaat drie dagen de natuur in

Kroonprins Haakon gaat volgende week drie dagen de natuur in. De Noorse troonopvolger bezoekt het Nationaal Park Jostedalsbreen, waar hij onder meer een wandeling op een gletsjer gaat maken en in een tent gaat overnachten, meldt het Noorse hof.

Het bezoek aan het nationale park begint op 1 september met een natuurdag waar hij samen met kinderen en jongeren uit de omgeving aan deelneemt. De dag wordt georganiseerd in het kader van het jaar van de buitenactiviteiten, waarvan de kroonprins beschermheer is.

De volgende dag gaat Haakon voornamelijk wandelen. Dat doet hij in het gezelschap van onder anderen mensen van de Noorse trekkingvereniging. Haakon sluit het bezoek aan het natuurpark op 3 september af met een bijeenkomst over moerassen.

Nationaal Park Jostedalsbreen bestaat sinds 1991 en beslaat ongeveer 1310 vierkante kilometer in de provincie Vestland. Het nationale park heeft de grootste gletsjer van Noord-Europa, de Jostedalsbreen. De kroonprins zal komend jaar vaker meedoen aan buitenactiviteiten.