Kroonprins Haakon heeft Epstein ook ontmoet tijdens vakantie

De Noorse kroonprins Haakon heeft de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein ook ontmoet. Dat vertelde hij vrijdag in een gesprek met de Noorse omroep NRK. Zijn vrouw Mette-Marit krijgt veel kritiek omdat uit de Epstein-files blijkt dat zij regelmatig contact had met hem.

Haakon wist “dat ze elkaar kenden, dat ze elkaar in de Verenigde Staten hadden ontmoet”, zei hij. “Hij was hier, de kroonprinses liet hem Frogner Park zien. Ik heb hem zelf ook een keer ontmoet tijdens een familievakantie op St. Barths. Toen kwamen we elkaar even tegen op straat, een korte ontmoeting.”

Hij wist ook dat Mette-Marit in 2013 een paar dagen in het huis van Epstein op Palm Beach verbleef. “Dit was natuurlijk geen geheim tussen ons”, zegt Haakon. Mette-Marit zegt in het interview dat zij langzaam maar zeker het gevoel kreeg dat Epstein niet deugde. “Ik hoorde ook dat de kroonprinses dit ingewikkeld vond”, zegt Haakon. “Uiteindelijk vertrouwde ze Epstein niet meer en kwam ze tot de conclusie dat dit iemand was die het niet goed met haar voorhad. Dat leidde ertoe dat ze het contact met hem verbrak.”

Het is de eerste keer dat Haakon en Mette-Marit vragen beantwoorden over het contact van de kroonprinses met Epstein. Mette-Marit zei dat zij veel rust moet nemen vanwege haar ziekte. Zij lijdt aan de chronische aandoening longfibrose.