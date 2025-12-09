Kroonprins Haakon heeft zin in WK voetbal

De Noorse kroonprins Haakon verheugt zich enorm op het WK voetbal aanstaande zomer. De zoon van koning Harald zou het leuk vinden om een van de wedstrijden van de Noorse voetballers bij te wonen.

“Die beslissing hebben we nog niet helemaal genomen, maar het zou echt heel leuk zijn”, zegt Haakon tegen het Noorse persbureau NTB. De kroonprins heeft het team tijdens de kwalificatie met veel plezier gevolgd. “En dat ga ik ook doen richting het WK en tijdens het WK, dat gaat echt heel leuk worden.”

Noorwegen kwalificeerde zich mede dankzij sterspeler Erling Haaland voor het eerst sinds 1998 voor het WK. Op het toernooi, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, is het land ingedeeld in een poule met Frankrijk en Senegal. De vierde tegenstander wordt Bolivia, Irak of Suriname.