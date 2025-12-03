Kroonprins Haakon hoopt op een witte kerst

De Noorse kroonprins Haakon hoopt dit jaar op een witte kerst. Dat vertelt hij tegen het Noorse persbureau NTB. “Misschien komt er straks wat sneeuw, zodat het ook wat meer winter wordt”, zegt hij. Ook laat Haakon weten dat hij Kerstmis met zijn gezinsleden viert.

“Ja, we vieren kerst met het gezin. Vrijwel zoals we dat altijd doen, dus daar kijken we naar uit”, zegt Haakon. De Noorse troonopvolger omschrijft de kerstperiode als “gezellig” en “een mooie tijd”. “Zoals nu in de adventstijd, wanneer alle lichtjes aangaan.” De kroonprins, die bekendstaat om zijn sportiviteit, hoopt in de kerstvakantie met het gezin te gaan skiën. “Dat is het doel.”

Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, de kinderen van Haakon en Mette-Marit, wonen momenteel beiden in het buitenland. Ingrid Alexandra studeert sociale wetenschappen aan de universiteit van Sydney, terwijl haar jongere broer zich in Milaan ontwikkelt op het gebied van film en fotografie.