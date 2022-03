Kroonprins Haakon in gesprek met hulporganisaties in Oekraïne

De Noorse kroonprins Haakon heeft woensdag gesproken met medewerkers van organisaties die mensen in nood helpen. Save the Children, het Rode Kruis en de Noorse Vluchtelingenraad zijn alle drie betrokken bij hulp aan de slachtoffers van de Russische inval in Oekraïne.

Haakon werd door de vertegenwoordigers bijgepraat over de situatie in Oekraïne. Er werd gesproken over de bescherming van kinderen in de aanhoudende oorlog, de situatie van mensen die uit Oekraïne vluchten en hoe de ngo’s hun werk proberen te doen in het conflictgebied.

Jan Egeland van de Noorse Vluchtelingenraad zei dat zijn mensen op veel plaatsen in Oekraïne schrijnende toestanden tegenkomen en dat er elke dag tussen de honderdduizend en tweehonderdduizend nieuwe vluchtelingen bijkomen. Hij vertelde Haakon dat er rekening moet worden gehouden met zeker enkele miljoenen vluchtelingen. Van hen zal ook een deel in Noorwegen terechtkomen. “Maar niet in de laatste plaats moeten we ook blijven kijken naar diegenen die niet kunnen vluchten. Ouderen, zieken en gehandicapten komen in wrede situaties terecht”, waarschuwde Egeland.

Kinderen

Birgitte Lange van Save the Children zei dat er 7 miljoen kinderen in Oekraïne zijn getroffen door de oorlog. “Kinderen worden gedood, raken gewond en hebben trauma’s”, legde ze uit. “Sommigen zijn met hun familie op de vlucht of leven in armoede omdat de ouders hun inkomsten verliezen.”

Jørgen Haldorsen van het Rode Kruis zei dat zijn organisatie nu vooral probeert om water en voedsel te verzorgen voor mensen die in de schuilkelders zitten. Ook staat ze vluchtelingen bij die in de buurlanden zijn aangekomen. “De situatie is ernstig omdat veel mensen hun familie of een veilige vluchtroute niet kunnen vinden”, concludeerde Haldorsen.

Haakon bedankte de organisaties voor het belangrijke werk dat ze doen. Tijdens de persconferentie na de briefing omschreef hij de situatie als ernstig, chaotisch en moeilijk. “Het is oorlog in Europa. Het is ongelooflijk dramatisch. Er worden mensen vermoord en mensen vluchten. Maar er zijn ook velen die vechten en zich verzetten”, zei de kroonprins. Hij riep de Noren op voor elkaar te zorgen. “Het is belangrijk dat we voor elkaar zorgen en dat we onze menselijkheid behouden. Dat we mensen kunnen zien zoals ze zijn: mensen. Zowel Oekraïners als Russen moeten zich veilig voelen in Noorwegen.”