Kroonprins Haakon: koning Harald is aan de beterende hand

Het gaat beter met de gezondheid van de Noorse koning Harald. Dat zei zijn zoon kroonprins Haakon maandag tegen journalisten tijdens een bezoek aan het Noors instituut voor internationale betrekkingen (NUPI) in Oslo, melden Noorse media.

“Hij reageert goed op de behandeling. We zijn daar blij mee en dankbaar voor alle betrokkenheid die we de afgelopen dagen hebben ontvangen”, zei Haakon. “Het lijkt erop dat hij nu aan de beterende hand is, dus dat is fijn.”

De kroonprins gaf geen antwoord op de vraag wanneer de koning naar huis komt. De 89-jarige Harald werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis op Tenerife, waar hij met koningin Sonja op vakantie was. Hij kampte met een huidinfectie en uitdrogingsverschijnselen.

Donderdag werd Harald uit het ziekenhuis ontslagen. Het hof komt naar verwachting maandag met een nieuwe gezondheidsupdate.