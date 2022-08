Kroonprins Haakon laat zich bijpraten over de Noorse vuurtorens

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft vrijdag gesproken met bestuursleden van de nationale vuurtorenvereniging Norsk Fyrforening (NFF). Hij werd bijgepraat over het werk van de vereniging, waarvan hij sinds 2009 beschermheer is.

Bestuursvoorzitter Henriette Marie Skjæveland en bestuurslid André Schau van de NFF informeerden Haakon over de recente activiteiten van de vuurtorenvereniging. Zo kreeg hij te horen welke werkzaamheden NFF uitvoert om de vuurtorens draaiende te houden en welke nieuwe toepassingen daarbij gebruikt worden.

De kroonprins bleek volgens Skjæveland erg geïnteresseerd in het werk dat de vereniging doet. Hij wilde volgens haar ook alles weten over de grote inzet van de vrijwilligers overal in het land om de vuurtorens te laten functioneren. Het deed de royal goed te horen dat de mensen iedere dag vol toewijding bezig zijn om de vuurtorens te onderhouden en met nieuwe toepassingen het onderhoud te vergemakkelijken.