Kroonprins Haakon leest speech zieke vader voor

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft donderdag bij het jaarlijkse diner voor de leden van de Storting, het Noorse parlement, de speech van de door ziekte afwezige koning Harald voorgelezen. De zoon van koning gaf daarbij enkele humoristische kanttekeningen, schrijven Noorse media.

Harald stipte onder meer aan dat Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit dit jaar 50 zijn geworden en dat ouderdom zo zijn voordelen heeft. “We onthouden iets minder en horen wat we willen horen”, grapte de koning, die ook zei dat hij veel minder lang voor de spiegel hoeft te staan nu hij zo weinig haar heeft. Haakon voegde daaraan toe dat hij niet precies wist wat zijn vader daarmee bedoelde.

De koning kwam ook terug op zijn veelbesproken val eerder dit jaar toen hij op bezoek ging bij koningin Margethe in Denemarken. Volgens de koning zijn de banden tussen Noorwegen en Denemarken versterkt, maar had hij op dat moment zelf wel extra sterke ‘band’ willen hebben om zich aan vast te houden.

Verliefd

“Of ik er iets van geleerd heb? Niet veel, denk ik. Maar ik kan u verzekeren dat ik nog steeds grote bewondering heb voor de Storting – zelfs als ik erin slaag vanavond op mijn voeten te blijven staan”, las Haakon voor onder gelach van de aanwezigen.

In zijn speech schreef Harald ook dat hij al ruim 64 jaar verliefd is op de koningin. Haakon voelde zich daarom genoodzaakt om iedereen te herinneren dat het zijn vader was “die spreekt”.

De 86-jarige Harald kon niet bij het diner zijn, omdat afgelopen weekeinde weer corona bij hem was vastgesteld. Het hof liet woensdag weten dat hij herstellende is maar nog niet fit genoeg was om weer aan het werk te gaan.