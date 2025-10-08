Kroonprins Haakon: mijn familie is VS altijd dankbaar

De Noorse koninklijke familie is nog niet vergeten dat ze in de Tweede Wereldoorlog werden opgevangen in de Verenigde Staten. “Dat is iets waar we altijd dankbaar voor zijn”, zei kroonprins Haakon volgens het Noorse persbureau NTB toen hij in Minnesota sprak met Amerikaanse journalisten.

“Het is altijd fijn om hier te komen. We voelen ons als Noren hier erg welkom”, vertelde de kroonprins, die een vierdaags bezoek aan de VS brengt. “We hebben veel gemeen, zowel qua geschiedenis als waarden, en hoe we kunnen samenwerken.”

“Voor mij is het ook zeer persoonlijk”, vervolgde Haakon. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het er op zijn donkerst uitzag, moest mijn familie Oslo ontvluchten toen de nazi’s binnenvielen. Mijn grootmoeder, mijn vader en zijn zussen werden hier verwelkomd door president Roosevelt en vonden een veilige haven in de VS. Dat is natuurlijk iets waar we altijd dankbaar voor zullen zijn. De VS was toen niet alleen een vriend, maar een reddingslijn voor Noorwegen.”

Haakon heeft zelf ook een bijzondere band met de VS, waar hij in de jaren negentig studeerde. In de tussentijd is veel veranderd, beaamde hij toen ernaar werd gevraagd. “Er is altijd verandering en ontwikkeling”, antwoordde de zoon van koning Harald diplomatiek.