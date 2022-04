Kroonprins Haakon moedigt atleten aan tijdens NK alpineskiën

De Noorse kroonprins Haakon heeft twee veelbewogen dagen in Narvik achter de rug. Haakon juichte niet alleen atleten toe tijdens de Nationale Kampioenschappen alpineskiën, maar reikte ook medailles uit aan de winnaars en testte daarna zijn eigen skivaardigheden tijdens een skireis.

In het skioord Narvikfjellet, in het noorden van Noorwegen, kwamen de afgelopen dagen atleten bijeen voor de Nationale Kampioenschappen alpineskiën. De kroonprins woonde de kampioenschappen slalom en reuzenslalom bij en moedigde de sporters aan. In het finishgebied feliciteerde Haakon de winnaars en deelde hij bloemen en medailles uit. Ook reikte hij de zogeheten ‘Kongepokalen’ uit, een trofee die wordt uitgereikt tijdens Noorse kampioenschappen in een aantal sporten. Mina Fürst Holtmann ontving de prijs voor haar overwinning op de reuzenslalom.

Tijdens zijn bezoek aan Narvik mocht de kroonprins ook zijn skivaardigheden testen tijdens een begeleide skireis op de Fagernesfjellet, een berg met steile wanden die uitkomen in een fjord. Haakon besloot zijn reis met een lunch in Camp Lodge, samen met vertegenwoordigers van de lokale toeristenindustrie in de gemeente.