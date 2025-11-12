Kroonprins Haakon negeert vragen over nieuw Høiby-boek

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft woensdag niets tegen journalisten gezegd die hem vragen stelden over het nieuwe boek over zijn stiefzoon Marius Borg Høiby. Na een werkbezoek in Hurdal negeerde hij alle vragen en stapte hij direct in zijn auto, meldt het Noorse persbureau NTB.

Haakon was in Hurdal, ten noorden van Oslo, om het 125-jarig jubileum van de Noorse Blindenvereniging te vieren. De kroonprins kreeg er de kans om oefeningen voor blinden en slechtzienden uit te proberen, en hij ervoer zelf hoe het is om slecht te zien met een speciale bril die het zicht beperkt.

Eerder woensdag verscheen het boek Ute av kontroll: Avsløringen av Marius Borg Høiby (Buiten controle: de onthulling van Marius Borg Høiby) dat gaat over de aanstaande strafzaak rond de in opspraak geraakte Høiby. Noorse media meldden eerder dat de schrijvers onder meer kritiek hebben op kroonprinses Mette-Marit, omdat zij haar rollen als moeder en lid van de koninklijke familie met elkaar zou vermengen.

Vorige maand wilde Haakon ook al niets zeggen over een ander boek dat over Høiby verscheen.