Kroonprins Haakon onder de indruk van inzet bij storm Hans

Kroonprins Haakon van Noorwegen vindt het “mooi” om te zien hoe vrijwilligers en hulpdiensten zich de afgelopen dagen hebben ingezet tijdens en na storm Hans. Dat zei de kroonprins zaterdag tijdens een bezoek aan Noorse gemeenten die zijn getroffen door overstromingen als gevolg van de storm.

Haakon begon de dag in een hotel in Hønefoss, in de provincie Viken, waar slachtoffers worden opgevangen. Daar sprak hij met onder anderen evacués. “Het is indrukwekkend om te horen dat jullie positief weten te blijven”, zei de kroonprins volgens aanwezige verslaggevers tegen hen.

Een van de 68 opgevangen mensen is Anne Karin Rossland, die zaterdag haar 76e verjaardag vierde. Haakon feliciteerde haar, maar zei ook dat hij zich kon voorstellen dat ze de dag waarschijnlijk niet “op deze manier” wilde vieren. “Het was erg leuk om gefeliciteerd te worden door de kroonprins, hij is een echte heer. Ik ben onder de indruk van hoe nuchter hij is”, zei de jarige na afloop.

Klimaatverandering

Na het bezoek aan het hotel zag de kroonprins hoe de brug in Hønefoss wordt geteisterd door de verhoogde rivier. Haakon noemde de storm en de bijbehorende gevolgen een belangrijk gevolg van klimaatverandering. “We zijn veel soorten weer gewend in Noorwegen. Dat is op zich niets nieuws. Nieuw is dat het heftiger is en dat het komt in tijden van het jaar wanneer we het niet gewend zijn, dat het komt op nieuwe plekken en dat er in korte tijd enorm veel regen valt.”

Haakon reisde daarna naar de gemeente Søndre Land, in de provincie Innlandet. Daar sprak hij in een zorgcentrum met onder anderen medewerkers van de hulpdiensten. “Het is mooi om te zien dat als er crisis is, we samenwerken om het zo goed mogelijk op te lossen”, zei de kroonprins onder meer. “Het is gewoon indrukwekkend om te zien. Niet alleen dat mensen dit doen die dit als baan hebben, maar dat ook degenen die een taxi of een graafmachine hebben in de rij stonden om te helpen.”