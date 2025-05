Kroonprins Haakon ontmoet Noorse soldaten in Polen

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft woensdagochtend een ontmoeting gehad met Noorse soldaten in Polen. Op beelden die het Noorse hof deelt, is te zien hoe Haakon de soldaten de hand schudt en met hen in gesprek gaat.

De opdracht van de Noorse soldaten is om het vliegveld in de regio Rzeszów te beschermen. Het is een belangrijk knooppunt voor hulp aan Oekraïne. Dinsdag was Haakon nog in Oekraïne. Daar had hij onder meer een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky.

Haakon bezocht ook een door Noorwegen ondersteund medisch evacuatiecentrum. Van daaruit worden Oekraïense patiënten en gewonde soldaten naar Europese landen overgebracht.