Kroonprins Haakon ontmoet Zelensky bij bezoek aan Oekraïne

Kroonprins Haakon heeft tijdens zijn bezoek aan Oekraïne dinsdag onder meer een ontmoeting gehad met president Volodymyr Zelensky. Ook bezocht de Noorse prins het monument in Moshchun, een dorp waar tijdens de eerste fase van de Russische invasie een hevige veldslag plaatsvond.

Het Noorse hof deelt dinsdag dat Haakon een krans heeft gelegd bij het monument in Moshchun. “We zijn zeer onder de indruk van de veerkracht en de strijd van het Oekraïense volk, en hun vermogen om weerstand te bieden aan de invasie,” zei de kroonprins volgens het hof tijdens het leggen van een krans bij het gedenkteken voor gevallen Oekraïense soldaten.

In een van de militaire ziekenhuizen van het land ontmoette kroonprins Haakon gewonde Oekraïense soldaten en luisterde hij naar hun aangrijpende verhalen.

Haakon arriveerde dinsdagochtend met de trein in hoofdstad Kyiv voor een bezoek aan Oekraïne. Volgens de Noorse omroep NRK is dit het eerste bezoek van een lid van het koningshuis aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Rusland viel het land in 2022 binnen.