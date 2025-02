Kroonprins Haakon opent in juni nieuw Noors ziekenhuis

Kroonprins Haakon opent komende zomer het nieuwe ziekenhuis in de regio Møre og Romsdal, in het noordwesten van Noorwegen. De opening vindt plaats op maandag 2 juni, maakte het Noorse hof bekend.

De algemeen directeur van gezondheidszorgorganisatie Helse Møre og Romsdal noemt het “een grote eer” dat Haakon het nieuwe ziekenhuis komt openen. “De Noorse koninklijke familie zet zich sterk in voor de ontwikkeling van de gezondheids- en ziekenhuisdiensten in Noorwegen. Daarom zijn we erg blij dat de kroonprins naar ons toe komt”, zegt Olav Lødemel.

Het nieuwe ziekenhuis wordt een modern onderkomen “dat zijn bewoners een betere kwaliteit van behandeling, meer veiligheid voor de patiënt, ruimere openingstijden en kortere wachttijden garandeert”, aldus het paleis. Op 19 juni 2021 werd de eerste steen gelegd en afgelopen oktober namen de eerste patiënten en medewerkers hun intrek in het nieuwe gebouw. Vanaf deze maand vindt een gefaseerde ingebruikname van het ziekenhuis plaats en in mei zal het volledig operationeel zijn.

De ouders van de Noorse kroonprins hebben het afgelopen jaar een paar keer zelf in het ziekenhuis gelegen. Zo werd koning Harald in maart opgenomen met een infectie en kreeg hij daarna als gevolg daarvan een permanente pacemaker. Ook zijn vrouw koningin Sonja kreeg in januari van dit jaar een pacemaker vanwege haar onregelmatige hartslag.