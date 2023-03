Kroonprins Haakon opent klimaatfestival in Bergen

De Noorse kroonprins Haakon heeft woensdag het klimaatfestival Varmere Våtere Villere in Bergen geopend. Het hof deelde donderdag een verslag van de opening.

Op het klimaatfestival worden deze week paneldiscussies en lezingen georganiseerd met als doel het klimaatdebat toegankelijker en boeiender te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld studenten, bedrijfsleiders, politici en ondernemers elkaar ontmoeten om kennis, meningen en ideeën over klimaatuitdagingen uit te wisselen.

Haakon reikte bij de opening woensdag de Warmer Wetter Wilderprijs uit, waarmee mensen worden geëerd die bijdragen aan het publieke gesprek over de klimaatcrisis en hoe deze opgelost kan worden.

Eerder op de dag bracht Haakon een bezoek aan het Bjerknes Centre for Climate Research, waar onderzoek wordt gedaan naar het klimaatsysteem op aarde in het heden, verleden en de toekomst. Hier kon de kroonprins onder meer in een laboratorium zien hoe de sneeuwmonsters die hij vorig jaar had verzameld op een ijskap in Groenland worden geanalyseerd.