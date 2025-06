Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft maandag een nieuw ziekenhuis geopend in de Noorse plaats Hjelset. Het ziekenhuis is bedoeld voor mensen die in de gebieden Møre og Romsdal en Nordmøre wonen.

Na de opening kreeg Haakon een rondleiding door het nieuwe ziekenhuis. Bij die rondleiding was ook Olav Lodemel, directeur van het ziekenhuis, aanwezig.

Haakon nam tijdens zijn bezoek de tijd om in gesprek te gaan met enkele medewerkers. Ook sprak hij met patiënten, onder wie kinderen.