Kroonprins Haakon test olympische piste voor slalom in Bormio

De Noorse kroonprins Haakon heeft maandag zelf even de piste uitgeprobeerd tijdens de Olympische Winterspelen in het Italiaanse dorp Bormio. Dat deed hij tijdens een inspectie voorafgaand aan het alpineskiën bij het onderdeel slalom voor mannen, meldt het Noorse persbureau NTB.

Tijdens de slalom begaf de Noorse kroonprins zich in het publiek om de Noorse alpineskiërs aan te moedigen. De Noor Henrik Kristoffersen won uiteindelijk een bronzen medaille. De Zwitserse alpineskiër Loïc Meillard won goud en het zilver ging naar Fabio Gstrein uit Oostenrijk.

Haakon bezocht afgelopen week verschillende wedstrijden in Italië om de Noorse sporters aan te moedigen. De alpineslalom was het laatste onderdeel op de Spelen waarbij de Noorse kroonprins aanwezig was. Eerder bezochten ook koning Harald en koningin Sonja de Spelen om de Noorse sporters te steunen.