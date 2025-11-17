Kroonprins Haakon viert Noorse WK-kwalificatie in kleedkamer

Kroonprins Haakon en zijn zoon prins Sverre Magnus hebben zondagavond samen met het Noorse voetbalteam feestgevierd na de 4-1 overwinning op Italië in Milaan. Op Instagram deelde het Noorse hof maandag een foto van de prinsen tussen de juichende spelers in de kleedkamer.

Vader en zoon woonden de wedstrijd bij vanuit de VIP-lounge van het San Siro-stadion en begaven zich na afloop naar de kleedkamer, waar de spelers hun overwinning vierden. “Ze kwamen langs om ons te feliciteren. Iemand gooide wat bier in de lucht, dus ik denk dat zijn pak wel gereinigd moet worden,” zei spits Alexander Sørloth na afloop tegen de Noorse omroep NRK.

Dankzij de winst plaatste Noorwegen zich voor het eerst sinds 1998 weer voor het WK voetbal.