Kroonprins Haakon voor officieel bezoek naar Polen

Kroonprins Haakon van Noorwegen gaat eind deze maand voor een officieel bezoek naar Polen. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de prins van 22 tot en met 24 april naar het land gaat. Hij reist samen met een delegatie van de Noorse regering en heeft onder meer een ontmoeting met president Andrzej Duda en Nobelprijswinnaar en voormalig president Lech Wałęsa.

Het bezoek staat onder meer in het teken van partnerschap tussen beide landen op gebieden als energiezekerheid en defensie, aldus de officiële aankondiging van het bezoek. Polen is volgens het ministerie een van de grootste handelspartners van Noorwegen in Europa, en “een steeds belangrijker wordende bondgenoot en een belangrijke partner in de ondersteuning van Oekraïne”

Het bezoek begint in Gdansk, waar de kroonprins onder andere deelneemt aan een seminar ter promotie van de Noors-Poolse samenwerking op energiegebied. In Warschau ondertekenen Noorwegen en Polen een raamovereenkomst voor nieuwe samenwerking in het kader van EER-fondsen. Ook defensiematerieel en industriële samenwerking staan ​​op de agenda in Warschau.