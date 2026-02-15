Kroonprins Haakon ziet Noors estafetteteam goud winnen

Kroonprins Haakon heeft zondag het Noorse mannenteam de 4×7,5 kilometer estafette langlaufen zien winnen op de Olympische Winterspelen in Italië. Het Noorse hof deelde op Instagram een foto van Haakon met de sporters.

“Wat een machtsvertoon van het Noorse herenteam tijdens de Olympische estafette!”, schrijft het paleis onder een groepsfoto met de medaillewinnaars. Het hof heeft ook lovende woorden voor langlaufer Johannes Høsflot Klæbo, die zondag zijn negende gouden medaille op de spelen binnenhaalde. “De beste Olympische winteratleet aller tijden!”, aldus het Noorse hof.

Haakon verblijft tot en met maandag in Italië en is onder meer aanwezig bij de alpineslalom voor mannen. Daarna pakt de troonopvolger zijn officiële werkzaamheden in Noorwegen weer op. Eerder bezochten ook koning Harald en koningin Sonja de spelen om de Noorse sporters aan te moedigen.