Kroonprins Haakon zwijgt over gezondheid Mette-Marit

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft dinsdag opnieuw gezwegen over de gezondheid van zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit. Ook andere familieomstandigheden, zoals het proces rond zijn stiefzoon Marius Borg Høiby en de gezondheid van koning Harald, bleven onbesproken, melden Noorse media.

Haakon bracht een werkbezoek aan een bedrijf in Kongsvinger, maar ging toen hij de pers te woord stond niet in op de veelbesproken privéomstandigheden binnen de Noorse koninklijke familie.

Noorse media vragen zich steeds meer af waar Mette-Marit is en hoe het met haar gaat. Sinds eind januari, vlak voor het begin van de strafzaak rondom haar zoon, is ze niet meer in het openbaar getreden. Ze zou eigenlijk naar het buitenland reizen, maar dat ging op het laatste moment niet door.

Longtransplantatie

Mette-Marit lijdt aan de chronische ziekte longfibrose. In december werd bekend dat ze een longtransplantatie nodig heeft. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels begonnen.

Het hof zegt dat de kroonprinses “steeds meer behoefte” heeft aan “rust en herstel en haar officiële programma wordt aangepast aan haar gezondheidstoestand”, verduidelijkt een woordvoerder aan TV2.