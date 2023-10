Kroonprins Hoessein bezoekt bemanning vlucht met noodhulp Gaza

De Jordaanse kroonprins Hoessein heeft vrijdag op een militair vliegveld in de Jordaanse hoofdstad Amman de bemanning bezocht van een defensievliegtuig dat zich voorbereidde op een vlucht naar Egypte, waar hulpgoederen voor Palestijnen in de Gazastrook worden afgegeven. De 29-jarige kroonprins benadrukte in een toespraak onder meer hoe belangrijk het is dat Jordanië de burgerbevolking van Gaza te hulp schiet, meldt het hof.

Ook sprak Hoessein zijn bezorgdheid uit en veroordeelde hij de aanvallen die het Israëlische leger, sinds de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, uitvoert op burgers in de Gazastrook. De kroonprins noemde de aanvallen op Gaza een schending van het internationaal recht. Ook neemt hij het Israël kwalijk dat het de Gazastrook al dagenlang volledig blokkeert, waardoor burgers nauwelijks toegang hebben tot voedsel, water, brandstof of elektriciteit.

De noodhulp van Jordanië wordt eerst overgevlogen naar een militair vliegveld nabij Rafah. De grensovergang daar zou vrijdag geopend worden, volgens de laatste berichtgeving lijkt dat nu pas in het weekend te gaan gebeuren. Dit zou te maken hebben met de wegen in de grensstreek die nog te zwaar beschadigd zijn om vrachtwagens door te kunnen laten.

Sinds de geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël staat het dodental aan Palestijnse zijde op minimaal 4137 slachtoffers. In Israël kwamen sinds het uitbreken van de oorlog zeker 1400 mensen om.