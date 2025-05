Kroonprins Hoessein bezoekt Jordaans paviljoen in Osaka

Kroonprins Hoessein van Jordanië heeft woensdag een bezoek gebracht aan Expo 2025 in de Japanse stad Osaka. De zoon van koning Abdullah en koningin Rania bezocht daar het Jordaanse paviljoen.

Het Jordaanse hof deelt via sociale media foto’s van het bezoek van Hoessein. Daarop is te zien hoe hij met kunstenaars uit zijn land in gesprek ging.

Het paviljoen is ontworpen door Jordaanse kunstenaars en designers. Ook zijn daarin kunstwerken van zowel kunstenaars uit Jordanië als Japan te zien.

Expo 2025 is een Wereldtentoonstelling die gedurende zes maanden geopend is. De tentoonstelling werd op 13 april geopend en is tot en met 13 oktober te zien. Naar verwachting zullen ongeveer 28 miljoen bezoekers de tentoonstelling bezoeken.