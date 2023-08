Kroonprins Hoessein brengt bezoek aan Jordaanse stad Maan

Kroonprins Hoessein heeft donderdag een bezoek gebracht aan Maan, een stad ten zuidwesten van hoofdstad Amman. Tijdens het bezoek heeft de 29-jarige troonopvolger de inwoners onder meer bedankt voor hoe zijn recente huwelijk met kroonprinses Rajwa daar is meegevierd, meldt staatspersbureau Petra.

Hoessein ontmoette verschillende bestuurders van het gouvernement, dat net als de hoofdstad ook de naam Maan draagt. Tijdens die ontmoeting vertelde hij de belangrijke historische waarde die de regio heeft voor het ontstaan van het koninkrijk en onderstreepte hij het belang van de ligging van Maan op de pelgrimsroute naar de heilige stad Mekka.

Op 1 juni trad Hoessein in het huwelijk met de 29-jarige Saudische Rajwa Khalid Al Saif. Het huwelijksfeest in Amman trok royals van over de hele wereld. Zo waren leden van alle Europese koninklijke huizen aanwezig. Nederland werd vertegenwoordigd door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.