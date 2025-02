Kroonprins Hoessein deelt kiekje van dochter: Iman met opa

De Jordaanse kroonprins Hoessein heeft zaterdag een nieuwe foto gedeeld van zijn pasgeboren dochter Iman. Op het kiekje houdt de prinses de wangen van haar grootvader vast. “Iman en Jiddo (opa)”, schreef de 30-jarige royal bij het beeld dat hij op Instagram plaatste.

Hoessein deelt geregeld foto’s van de jonge prinses. De laatste keer op oudjaarsdag, toen hij met zijn echtgenote prinses Rajwa het Jordaanse volk een gelukkig nieuwjaar wenste.

Hoessein en Rajwa werden in augustus voor het eerst ouders. Eind vorige maand werd bekendgemaakt dat ook prinses Iman (28), het op twee na oudste kind van koning Abdullah, in verwachting is.