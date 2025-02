Kroonprins Hoessein herdenkt grootvader: buitengewone leider

Kroonprins Hoessein van Jordanië staat vrijdag stil bij de sterfdag van zijn grootvader Hoessein, die van 1952 tot 1999 koning was van Jordanië. “De herinnering aan koning Hoessein zal altijd in ere worden gehouden”, schreef de kroonprins in een bericht op Instagram.

Bij zijn bericht deelde Hoessein een afbeelding waarop oude foto’s van zijn grootvader te zien zijn. Ook zijn vader, koning Abdullah, staat op de foto. “Hij was een buitengewone leider die een nalatenschap achterliet waar we trots op zijn, een nalatenschap die ons nog steeds inspireert bij het vooruitbrengen van ons geliefde Jordanië”, aldus Hoessein over zijn opa. Hoessein stond ook stil bij het koningschap van zijn vader. “Moge God koning Abdullah blijvend succes schenken in het dienen van de natie en het behartigen van haar belangen.”

Koning Hoessein overleed op 7 februari 1999. Hij werd 63 jaar.