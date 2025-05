Kroonprins Hoessein maakt documentaire over Jordaanse sportwereld

De Jordaanse kroonprins Hoessein heeft een documentaire gemaakt over de Jordaanse sportwereld. De zoon van koning Abdullah en koningin Rania spreekt in Nashmi onder meer over het belang van Jordaanse sporters op het wereldtoneel.

De ruim veertig minuten durende film toont ook de nauwe betrokkenheid van Hoessein bij veel atleten en teams. Ook laat hij zien wat hij zelf doet aan sport en vertelt hij hoe hij een gezonde levensstijl behoudt ondanks zijn drukke werk.

De documentaire werd woensdag uitgezonden op de Jordaanse televisie en is ook op YouTube te zien.