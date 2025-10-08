Kroonprins Hoessein van Jordanië ontmoet president Macron

Kroonprins Hoessein bin Abdullah van Jordanië heeft woensdag een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. Hoessein en zijn vrouw prinses Rajwa worden ter gelegenheid van hun eerste officiële bezoek aan Frankrijk ontvangen op het Élysée-paleis.

De ontmoeting staat in het teken van het bevestigen van de banden van vriendschap en vertrouwen tussen Frankrijk en Jordanië, meldt het kantoor van de Franse president. Ook wordt tijdens de ontmoeting “het bilaterale partnerschap op economisch, technologisch, veiligheids- en defensiegebied” verder verdiept. De vrouw van de president, Brigitte Macron, is ook bij de ontmoeting aanwezig.

Na hun bezoek aan Frankrijk reizen Hoessein en Rajwa door naar het Verenigd Koninkrijk. Daar ontmoeten ze prins William en premier Keir Starmer.