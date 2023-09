Kroonprins Jordanië woont slotceremonie kamelenrace bij

De Jordaanse kroonprins Hussein was onlangs een van de aanwezigen tijdens de slotceremonie van de derde editie van het Jordan Camel Racing Festival, meldt het hof donderdag op X. In 2021 bezocht hij de kamelenrace ook al eens.

Op foto’s die het hof deelt is te zien dat hij, in tegenstelling tot 2021 waar hij vergezeld werd door zijn neef prins Omar bin Feisal, de enige royal is die het evenement bezocht.

Samen met de race werd ook het poëziefestival Nabatean Poetry gehouden. Met deelnemers daarvan ging de 29-jarige kroonprins op de foto.