Kroonprins Muhammad bin Salman naar Winterspelen

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië is op 4 februari aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking, meldt de Chinese ambassade in Riyadh volgens nieuwswebsite Saudi Gazette. De ambassade hoopt dat het bezoek bevorderlijk is voor de ontwikkelingen rondom het olympische veld en de algemene strategische betrekkingen tussen China en Saoedi-Arabië.

De Olympische Winterspelen starten over een week. De coronapandemie en diplomatieke boycots maakten de voorbereidingen lastig. Uiteindelijk heeft de Chinese hoofdstad een ‘superbubbel’ bedacht. Sporters, begeleiders, officials, vrijwilligers en pers gaan gedurende het evenement een soort van afgesloten cocon in waar ze het hele toernooi in verblijven, vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek.

Peking wordt de eerste stad waar zowel de Zomer- als Winterspelen plaatsvinden, en sommige locaties uit 2008 zullen opnieuw worden gebruikt, waaronder het Nationaal Stadion van Peking, waar de openingsceremonie opnieuw zal worden geleid door de beroemde Chinese regisseur Zhang Yimou.