Kroonprins van Denemarken in dienst bij de Koninklijke Lijfwacht

De kroonprins van Denemarken gaat in dienst bij de Koninklijke Lijfwacht. Prins Christian (20) rondt in juni dit jaar zijn luitenantopleiding af en zet daarna zijn militaire loopbaan voort als pelotonscommandant van dienstplichtige soldaten bij de erewacht. Het Deense Hof had eerder al bekendgemaakt dat de kroonprins na afronding van zijn opleiding een periode praktijkervaring zou opdoen.

Voor leden van het Deense koningshuis is militaire dienst een vaste traditie. Zo heeft zijn vader, koning Frederik, een uitgebreide militaire carrière opgebouwd. Hij was onder meer stafofficier bij het Deens Defensiecommando en hoofddocent aan het Instituut voor Strategie van het Koninklijk Deens Defensiecollege. Bij zijn aantreden als koning in 2024 werd hij benoemd in rangklasse vier, de hoogste militaire rang, als admiraal bij de marine, generaal bij de landmacht en generaal bij de luchtmacht.