Kroonprins van Dubai gepromoveerd tot luitenant-generaal

De kroonprins van Dubai, sjeik Hamdan, is onlangs benoemd tot luitenant-generaal. Dat meldt staatspersbureau WAM dinsdag. Sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de leider van het land, promoveerde de 42-jarige royal, die sinds vorig jaar ook minister van Defensie en vicepremier is.

Vorig jaar juli volgde hij zijn vader op als defensieminister. Die post bekleedde sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum (76), heerser van het emiraat Dubai, al sinds het stichtingsjaar van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in 1971.

De militaire ervaring die hij hiervoor opdeed, was tijdens zijn opleiding aan de prestigieuze Royal Military Academy Sandhurst in het Verenigd Koninkrijk. Daar studeerde hij in 2001 af.

Hamdan, ook wel bekend als Fazza, is van de heersende familie van de VAE een van de bekendste gezichten. Hij heeft op Instagram ruim 17 miljoen volgers. In 2013, 5 jaar nadat hij tot kroonprins was benoemd, baarde hij opzien door met de vlag van het land plaats te nemen op de top van de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld.