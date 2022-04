Kroonprinses Mary bezoekt vluchtelingenkamp in Bangladesh

Kroonprinses Mary van Denemarken heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Kutupalong. Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR leven in het kamp in Cox’s Bazar in Bangladesh meer dan 600.000 Rohingya-vluchtelingen. De vrouw van kroonprins Frederik is op een driedaagse reis door het land.

De 50-jarige Mary liep door het kamp en sprak met verschillende bewoners over hun leven. Ook klom ze naar een uitzichtpunt om het gehele tentenkamp te kunnen overzien.

Mary kwam een dag eerder aan in Dhaka, waar ze werd begroet door de premier van Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed. Daarna ontmoette ze, vergezeld door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking Flemming Møller Mortensen, vertegenwoordigers van Deense bedrijven in Bangladesh in de hoop dat de twee landen kunnen samenwerken aan groene, milieuvriendelijke producten.

Vrouwenrechten

Het is de tweede keer dat Mary in het Aziatische land is. In 2017 bracht ze ook al een bezoek. Dat stond in het teken van vrouwenrechten. “Tijdens deze reis ligt de nadruk op de gevolgen van de klimaatverandering voor de mens, de natuur en de biodiversiteit. Bangladesh is een van ’s werelds meest kwetsbare landen als het om het klimaatverandering gaat en naar verwachting zullen in 2050 tot 20 miljoen mensen ontheemd zijn”, liet de kroonprinses eerder weten over haar werkbezoek aan Bangladesh.

Tijdens haar bezoek aan het Aziatische land hoort Mary over projecten om de natuur te herstellen en initiatieven die het land beter moeten beschermen tegen onder meer overstromingen. Woensdag vliegt ze naar de zuidelijke regio Satkhira.