Kroonprinses Mary in Australië voor familiebezoek

Kroonprinses Mary van Denemarken is aangekomen in Australië voor familiebezoek. De van oorsprong Australische kroonprinses werd zaterdag samen met haar 12-jarige tweeling en een vriendin gespot op de luchthaven van Sydney, zo is te zien op foto’s in onder meer de Daily Mail.

Haar man kroonprins Frederik zal later ook naar Australië komen. Of hun twee andere kinderen ook komen, is niet duidelijk.

Het kroonprinselijk gezin keert voor de feestdagen terug naar Denemarken. Het hof bevestigde eerder al dat Frederik, Mary en hun kinderen dit jaar wel met kerst bij koningin Margrethe zijn. Vorig jaar waren ze wel in Australië.