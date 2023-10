Kroonprinses Mary maakt verjaardagsfoto van prins Christian

De Deense kroonprinses Mary heeft de foto ter gelegenheid van de 18e verjaardag van haar zoon, prins Christian, gemaakt. Het Deense koningshuis deelde de foto zondagochtend via Instagram.

Omdat Christian de oudste zoon is van het Deense kroonprinselijk paar Frederik en Mary, wordt de verjaardag van de prins uitgebreid gevierd. Er wordt onder meer een staatsbanket georganiseerd voor de jarige Christian.

Bij het paleis van Christian VII in Amalienborg in de Deense hoofdstad Kopenhagen vindt zondag overdag een speciale wisseling van de wacht plaats. Christian en in ieder geval zijn ouders en zijn grootmoeder koningin Margrethe, zullen daarvoor op het balkon van het paleis verschijnen.