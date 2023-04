Kroonprinses Mary naar Vanuatu, Fiji en geboorteland Australië

De Deense kroonprinses Mary gaat later deze maand samen met de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Wereldklimaatbeleid op reis naar Vanuatu, Fiji en Australië. De reis staat in het teken van de gevolgen van klimaatverandering in de Stille Oceaan, maakte het paleis bekend.

Op 23 en 24 april reist Mary af naar Vanuatu waar ze onder meer een veldbezoek brengt aan een gebied dat onlangs is getroffen door twee opeenvolgende cyclonen en twee aardbevingen. Ook praat de kroonprinses daar met hulpverleners die verantwoordelijk zijn voor herstelwerkzaamheden na natuurrampen op het eiland.

Van 25 tot en met 27 april is Mary in Fiji waar ze bijgepraat wordt over de toename van seksueel en gendergeweld na evacuaties als gevolg van verwoesting door klimaatverandering. Ook wordt de kroonprinses bijgepraat over de gezondheidszorg die kwetsbare vrouwen en meisjes in de eilandengroep beschermt.

Op 28 april, de laatste dag van haar reis, brengen Mary en minister Dan Jørgensen een bezoek aan Sydney in Australië. Hier spreekt de geboren Australische af met Deense ondernemers die zich richten op de groene transitie in het land.