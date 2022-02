Kroonprinses Mary onthult nieuw portret met hulp van gezin

De Deense kroonprinses Mary heeft donderdag een nieuw portret van zichzelf onthuld in Frederiksborg Slot. Ze kreeg daarbij hulp van haar echtgenoot kroonprins Frederik en haar drie jongste kinderen prinses Isabella, prins Vincent en prinses Josephine.

De komst van Frederik en de kinderen was vooraf niet aangekondigd door het hof. Royaltyliefhebbers waren volgens Deense media dan ook blij verrast toen het gezin bij het in Hillerød gevestigde Nationaal-Historisch Museum, waar de onthulling plaatsvond, aankwam. Alleen prins Christian ontbrak bij het feestelijke moment.

Het portret is gemaakt door de in Spanje geboren kunstenaar Jesús Herrera Martínez, die sinds 2016 in Denemarken woont en werkt, en is onderdeel van een speciale tentoonstelling ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Mary. De expositie is vanaf zaterdag, de verjaardag van de kroonprinses, te zien in Frederiksborg Slot.