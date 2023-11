Kroonprinses Mary onthult nieuwe kerstpostzegel

Kroonprinses Mary van Denemarken heeft vrijdag in het stadhuis van Kopenhagen de kerstpostzegel van dit jaar onthuld. Met de zegel wordt jaarlijks geld ingezameld voor kinderen in nood. Mary is beschermvrouwe van de stichting die verantwoordelijk is voor deze postzegel en neemt al jaren de onthulling voor haar rekening.

De natuur was dit jaar een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. Illustrator Lisa Grue tekende een kerstbos.

Het Julemærkefonden brengt sinds 1904 jaarlijks een zegel uit om geld op te halen voor kinderen in vijf tehuizen. In die opvangcentra verblijven kinderen die te maken hebben gehad met pesten of lijden aan verschillende psychische problemen.