Kroonprinses Mary opent en loopt cultuurhistorische wandelroute

Kroonprinses Mary van Denemarken heeft de nieuwe wandelroute Skudestien in de Deense regio Noord-Jutland geopend en deels ook zelf gelopen. Dat deed Mary vrijdag. Foto’s van de opening en wandeling deelt het Deense hof zaterdag via social media.

Op de beelden is te zien hoe Mary over de velden en door de duinen loopt. De route is in totaal 14 kilometer lang. Mary liep daar een deel van.

De wandelroute is gemaakt door het Deense Natuurbestuur en lokale liefhebbers uit het dorp Tornby, dat in de regio ligt. In de route staat de cultuurhistorie van de regio centraal.