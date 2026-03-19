Kroonprinses Mette-Marit geeft interview over Epstein-banden

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft donderdag een interview gegeven aan de Noorse omroep NRK. Aanleiding voor het gesprek zijn haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein, melden Noorse media. Het interview, waaraan ook kroonprins Haakon heeft meegewerkt, verschijnt naar verwachting vrijdag.

Tegelijkertijd meldt Aftenposten dat Mette-Marit vrijdag ook een verklaring zal afleggen over haar contacten met Epstein. Of ze ook commentaar zal geven op het proces rondom haar zoon Marius Borg Høiby, haar positie in de koninklijke familie en haar verslechterde gezondheid is niet bekend. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft een longtransplantatie nodig.

De koninklijke familie domineert al weken het nieuws in eigen land. De kroonprinses ligt al weken onder vuur, maar heeft zich tot dusver zo goed als stilgehouden. Dat leidde tot kritiek in eigen land. Ook is de populariteit van Mette-Marit flink gedaald en zegden verschillende organisaties de samenwerking met haar op.

In februari werd bekend dat de kroonprinses uitgebreid contact had met de in 2019 overleden Epstein. Ze bood haar excuses aan, waarna het hof meldde dat Mette-Marit later meer uitleg zou geven over Epstein.