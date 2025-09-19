Kroonprinses Mette-Marit in oktober vrijwel niet aan het werk

De Noorse kroonprinses Mette-Marit zal vanaf begin oktober een maand lang longrevalidatie ondergaan, meldt het Noorse hof op vrijdag. Dat betekent dat de vrouw van kroonprins Haakon in oktober vrijwel geen publieke taken zal vervullen.

Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals het jaarlijkse diner voor de leden van het Noorse parlement. De kroonprinses zal haar officiële werkzaamheden in november hervatten.

De 52-jarige Mette-Marit kampt al jaren met een chronische longziekte. Ze heeft een ongebruikelijke variant van longfibrose. Eerder dit jaar meldde het hof dat haar gezondheid is verslechterd en zij daarom vaker rust moest nemen.