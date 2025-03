Kroonprinses Mette-Marit weer aan het werk na dag rust

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is vrijdag weer aan het werk gegaan. De echtgenote van kroonprins Haakon, van wie donderdag bekend werd dat haar gezondheid achteruitgaat, liet zich weer zien bij het wereldkampioenschap skiën in Trondheim. De koninklijke familie is daar al de hele week.

De 51-jarige Mette-Marit heeft al enkele jaren een chronische longziekte. Het hof meldde donderdag dat ze steeds meer ongemakken ervaart en daarom vaker rust moet nemen. De kroonprinses verzekerde vrijdag aan Noorse media dat “alles goed” met haar is. Kroonprins Haakon reageerde niet op vragen van de pers.

Mette-Marit annuleerde donderdag een groot deel van haar programma omdat ze last had van haar longen. “Mijn longen hebben het zwaar vandaag. Ik moet een dagje vrij nemen, maar morgen kom ik sterker terug”, zei ze toen.

In 2018 kwam aan het licht dat de kroonprinses een ongebruikelijke variant van longfibrose heeft. Patiënten kunnen daardoor benauwd of kortademig worden.