Kroonprinses Victoria bezoekt 250-jarige landbouwuniversiteit

Kroonprinses Victoria heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen bij Uppsala. Zij bezocht de onderwijsinstelling vanwege het 250-jarige bestaan. Het koningshuis deelt op Instagram een foto waarop Victoria een hond aait.

Victoria sprak met personeel van het dierenziekenhuis dat bij de universiteit hoort. Medewerkers gaven haar inzicht in dierverzorging en het onderzoek dat in de instelling wordt uitgevoerd.

Ook maakte de kroonprinses bekend dat er een nieuwe prijs in het leven wordt geroepen, de Grote Wetenschapsprijs voor Diergeneeskunde. De onderscheiding gaat dit jaar naar professor Henrik Elvang Jensen, voor de grote betekenis die hij heeft gehad voor de diergeneeskunde in Scandinavië. De professor sprak de hoop uit dat de prijs meer jonge studenten zou aansporen om dit vak te kiezen.